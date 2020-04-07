Оценена эффективность появившегося в России «блокатора» вирусов

Оценена эффективность бейджа-«блокатора» вирусов. Своим мнением поделились опрошенные ТАСС эксперты.

Они усомнились в способности средства, недавно появившемся в продаже в аптеках, эффективно защищать людей от вирусов. Так, специалисты напомнили, что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средства от всех болезней.

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«Блокатор» — бейдж с картриджем, содержащим активное вещество — диоксид хлора. В Национальном исследовательском университете ИТМО, на базе которого было разработано средство, его называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса». Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределение в пределах одного кубического метра.

Старший преподаватель кафедра иммунологии биологического факультета МГУ Евгений Шилов пояснил, что в рамках испытаний на противовирусную активность эффект достигался в герметично закрытом сосуде. «Аналогичную действующую концентрацию диоксида хлора для закрытой комнаты площадью 20 квадратных метров с объемом воздуха 50 кубических метров (в 5000 раз больше эксикатора) можно получить за 25 тысяч минут, то есть примерно за 17 суток», — рассказал он.

Ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на один миллион.

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