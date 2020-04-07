Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The IrishTimes со ссылкой на исследование.
Ученые сравнили показатели распространения и смертности от коронавируса и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на один миллион.
При этом уровень смертности составил 4,28 на один миллион в странах с программами вакцинации от туберкулеза и 40 на один миллион в странах без такой программы.
3 апреля главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус оценил эффективность вакцинации от туберкулеза в борьбе с коронавирусом. Он предположил, что в России распространение SARS-CoV-2 может быть ниже, чем в европейских странах, потому что население делает прививки от туберкулеза [вакцина БЦЖ].
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире более 1 миллиона 346 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 74 тысяч скончались, еще 276 тысяч человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения