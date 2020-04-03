Эффективность вакцинации от туберкулеза против коронавируса в России оценили

В России распространение коронавируса может быть ниже, чем в европейских странах, потому что население проходит вакцинацию от туберкулеза. Такое предположение высказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус, передает РИА Новости.

«Есть серьезные данные про то, что эта прививка [вакцина БЦЖ], которую нам всем сделали в детстве, она создает определенный иммунный фон в нашем организме. (...) И это позволяет надеяться на то, что у нас распространение инфекции в нашей стране будет ниже, чем в Европе», — отметил Мазус в ходе онлайн-конференции «Вирус COVID-19. Международный опыт и уроки для России».

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Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов заявил, что у России есть шанс избежать итальянского сценария эпидемии коронавируса. «В России, где количество официальных зараженных и погибших очень мало по сравнению с Италией, с Испанией и с США, очевидно, что мы запаздываем — к нам болезнь пришла чуть позже», — отметил он.

По последним данным, всего в России выявили 4149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 78 регионах. 3 апреля в мире было зарегистрировано больше одного миллиона случаев заражения.

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