Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что власти принимают необходимые усилия в условиях пандемии.

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Мишустин также призвал губернаторов опираться на мнение Роспротребнадзора по коронавирусу.

2 апреля в ходе обращения к нации президент Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Глава государства также заявил, что пик эпидемии в РФ еще не пройден. Особо серьезной он назвал ситуацию в Москве.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

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