Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 апреля.
«Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», — сказал он.
Так Песков ответил на вопрос, какие показатели покажут Кремлю, что пора возобновить рабочий режим в стране.
2 апреля в ходе обращения к нации президент Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. По словам российского лидера, пик эпидемии еще не пройден.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения