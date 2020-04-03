Кремль назвал условие сокращения нерабочих дней в апреле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 апреля.

«Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», — сказал он.

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Так Песков ответил на вопрос, какие показатели покажут Кремлю, что пора возобновить рабочий режим в стране.

2 апреля в ходе обращения к нации президент Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. По словам российского лидера, пик эпидемии еще не пройден.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

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