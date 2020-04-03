В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечается, за минувшие сутки новые случаи были выявлены в 32 регионах страны, в том числе в Ингушетии и Еврейской автономной области, где раньше инфицированных не было.

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Таким образом, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4 149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек.

2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в связи с распространением нового коронавируса. Глава государства заявил, что весь апрель будет нерабочим, так как переломить ситуацию распространением инфекции пока не удалось и пик эпидемии еще не пройден. При этом российский лидер допустил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

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