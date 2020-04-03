В центре Москвы провели крестный ход против коронавируса. Видеозапись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Священники, которые служат а храме Матроны Московской Покровского монастыря, организовали крестный ход на Таганке. На кадрах видно, как священнослужители идут по улице с кадилами и иконами. Очевидец прокомментировала запись и отметила, что представители церкви не соблюдают дистанцию. Девушка также возмутилась, что ход проводят несмотря на режим самоизоляции в столице.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 апреля призвал всех верующих молиться дома. Также в РПЦ разрешили исповедоваться по телефону или Skype во время самоизоляции.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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