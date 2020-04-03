В центре Москвы провели крестный ход против коронавируса. Видеозапись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
Священники, которые служат а храме Матроны Московской Покровского монастыря, организовали крестный ход на Таганке. На кадрах видно, как священнослужители идут по улице с кадилами и иконами. Очевидец прокомментировала запись и отметила, что представители церкви не соблюдают дистанцию. Девушка также возмутилась, что ход проводят несмотря на режим самоизоляции в столице.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 апреля призвал всех верующих молиться дома. Также в РПЦ разрешили исповедоваться по телефону или Skype во время самоизоляции.
По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения