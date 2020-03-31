Патриарх Кирилл объедет Москву с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление». Об этом во вторник, 31 марта, сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
«Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году», — пояснил Легойда.
По его словам, церемония состоится в пятницу, 3 апреля. После этого патриарх проведет праздничную службу перед этой иконой в Елоховском соборе.
Легойда также призвал всех православных верующих присоединиться к молитве патриарха об избавлении от «вредоносного поветрия» — коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что молиться надо, не выходя из дома.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей и не ходить в храмы на фоне распространения коронавируса. До этого стало известно, что предстоятель РПЦ утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения