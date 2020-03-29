Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы. Об этом сообщает ТАСС.
Вместо этого священнослужитель посоветовал молиться дома.
Власти Санкт-Петербурга ранее запретили посещать здания религиозных организаций в период с 28 марта по 5 апреля, которые объявлены в России нерабочими, для сдерживания распространения коронавируса. В РПЦ раскритиковали данный запрет, заявив, что он противоречит Конституции, поскольку был вынесен исполнительной властью субъекта. В ответ администрация Петербурга предложила церкви организовать видеотрансляции богослужений. «Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — отмечал официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.
При этом РПЦ приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения