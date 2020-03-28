В РПЦ объяснили отказ закрыть храмы и назвали священников духовными врачами. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода написал об этом в своем Telegram-канале.
«В безответственных тележных каналах постятся странные версии, что Русская Православная Церковь не закрывает храмы и монастыри будто бы потому, что не хочет отказаться от доходов. И храмы сравниваются с ресторанами, которые были вынуждены «мужественно и ответственно» закрыться», — заявил Легойда.
По его словам, если человек верит, что Бога нет, то может твердить, что храмы — пункты обмена денег на свечки. Однако тот, кто хоть раз был в церкви, понимает, что это неправда.
«Священник – это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — подчеркнул Легойда и отметил, что многие из священников старше 65 лет. Как и врачей, их никто не освободит от долга, а также никто не отправит на карантин, как офицеров, считает представитель церкви.
«Священники так же, как и врачи, пойдут (и ходят) домой к старикам и в больницы к инфицированным», — пояснил Легойда.
Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. При этом церковь приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения