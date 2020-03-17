Православный олигарх объяснил отказ РПЦ прекращать службы опасностью конца света

Владелец телеканала «Царьград», миллиардер Константин Малофеев, которого также называют православным олигархом, объяснил, почему Русская православная церковь (РПЦ) отказалась отменять службы в храмах из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает URA.RU.

«Когда наступит прекращение церковных служб, наступит конец света. Коронавирус не настолько страшен. Молебны помогали и в более тяжелых ситуациях, море расступалось перед евреями, когда они покидали Египет по воле Бога». — сказал он.

Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. При этом церковь приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.

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17 марта РПЦ ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции. Согласно утвержденной патриархом Кириллом инструкции, духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов. В частности, во время причастия будет применяться практика, использованная церковью в прошлом во время эпидемий. Согласно ей, после каждого причастника необходимо обтирать ложечку спиртовой салфеткой, а затем окунать ее в воду «с последующей утилизацией воды». «Запивку» православным будут давать в одноразовой посуде. После обряда «для утирания уст» начнут использовать бумажные салфетки «с последующим сожжением». Причастникам также необходимо воздержаться «от лобзания Чаши». Священный хлеб станут выдавать в конце литургии в одноразовых гигиенических перчатках.

Вместо стрючицы во время миропомазания будут применять ватную палочку, вместо губки — бумажную салфетку с последующим сожжением. При крещении каждый раз надо менять воду и дезинфицировать купели специальной жидкостью. Также священнослужителям рекомендовано не давать целовать крест, а прикладывать его к голове прихожан, и отказаться от «преподания руки для целования». В случае лобзания икон и крестов их необходимо протирать дезинфицирующим раствором. Утварь и богослуженческие сосуды должны содержаться в чистоте и тщательно мыться кипятком после каждого богослужения.

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