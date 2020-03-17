Православный олигарх объяснил отказ РПЦ прекращать службы опасностью конца света

Владелец телеканала «Царьград», миллиардер Константин Малофеев, которого также называют православным олигархом, объяснил, почему Русская православная церковь (РПЦ) отказалась отменять службы в храмах из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает URA.RU.
«Когда наступит прекращение церковных служб, наступит конец света. Коронавирус не настолько страшен. Молебны помогали и в более тяжелых ситуациях, море расступалось перед евреями, когда они покидали Египет по воле Бога». — сказал он.
Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. При этом церковь приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.
17 марта РПЦ ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции. Согласно утвержденной патриархом Кириллом инструкции, духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов. В частности, во время причастия будет применяться практика, использованная церковью в прошлом во время эпидемий. Согласно ей, после каждого причастника необходимо обтирать ложечку спиртовой салфеткой, а затем окунать ее в воду «с последующей утилизацией воды». «Запивку» православным будут давать в одноразовой посуде. После обряда «для утирания уст» начнут использовать бумажные салфетки «с последующим сожжением». Причастникам также необходимо воздержаться «от лобзания Чаши». Священный хлеб станут выдавать в конце литургии в одноразовых гигиенических перчатках.
Вместо стрючицы во время миропомазания будут применять ватную палочку, вместо губки — бумажную салфетку с последующим сожжением. При крещении каждый раз надо менять воду и дезинфицировать купели специальной жидкостью. Также священнослужителям рекомендовано не давать целовать крест, а прикладывать его к голове прихожан, и отказаться от «преподания руки для целования». В случае лобзания икон и крестов их необходимо протирать дезинфицирующим раствором. Утварь и богослуженческие сосуды должны содержаться в чистоте и тщательно мыться кипятком после каждого богослужения.