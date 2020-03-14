РПЦ отказалась закрывать храмы из-за коронавируса

Русская православная церковь отказывается закрывать храмы из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

«Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — заявил он. По словам митрополита, духовенство не откажется от совершения литургии.

В то же время вопрос о посещении прихожанами служб будет решаться отдельно. Это будет зависеть от степени распространения коронавируса SARS-CoV-2, а также от советов властей и медиков, добавил Иларион. Он также отметил, что не стоит переносить простуду на ногах, так как это чревато осложнениями.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не планируется отменять из-за роста распространения коронавируса.

До этого всем регионам России рекомендовали временно перевести школьников на удаленное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В России, по последним данным, заразились 47 человек.

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