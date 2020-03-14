Российских школьников рекомендовали перевести на удаленное обучение

Всем регионам России рекомендуется временно перевести школьников на удаленное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

При этом в ведомстве отметили, что в большинстве регионов скоро начнутся плановые каникулы.

Кроме того, поручено предусмотреть меры по дезинфекции помещений в учебных заведениях, контролировать графики уборки и проветривания. При остановке процесса обучения необходимо организовать работу так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что у отдельных регионов есть опыт по масштабному переходу на онлайн-обучение. «Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — добавил он.

Ранее режим свободного посещения был введен в подмосковных школах и садах.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Погибли 5,4 тысячи человек, 71,7 тысячи зараженных излечились. В России коронавирусом заразились 47 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!