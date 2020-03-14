Мишустин одобрил меры для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте правительства.

Документ направлен ФСБ России совместно с министерствами внутренних и иностранных дел, Минздраву, Роспотребнадзору, Минпромторгу, а также правительствам Москвы и Московской области. В частности, Минздрав должен рассказать медучреждениям об алгоритме действий при выявлении и лечении

коронавирусной инфекции. Минпромторгу при этом поручено доложить об объеме производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Мишустин также поручил разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

Решения приняты по итогам совещания, состоявшегося 12 марта. Срок исполнения поручений — 16 марта.

14 марта стало известно, что у двух жителей Кемерова обнаружили коронавирус. Таким образом, всего в России зарегистрировано 47 случаев заражения.

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