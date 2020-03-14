Сенаторам запретили покидать Россию

Членам Совета Федерации временно запрещено покидать пределы России из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, всем сенаторам запрещен выезд за рубеж «за исключением экстраординарных случаев». В частности, было принято решение приостановить и перенести все визиты делегаций за рубеж «на другое, более благоприятное время». Кроме того, будут отменены и приемы иностранных делегаций, которые приезжают из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции COVID-19.

Матвиенко также подчеркнула, что российские власти не замалчивают информацию о ситуации с коронавирусом в стране, отмечает РИА Новости. Она указала, что оперативный штаб работает и принимаемые в настоящее время решения эффективны и достаточны.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации ввели специальные меры для профилактики распространения коронавируса. С 14 марта всех входящих в здание поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью.

С 16 марта в московских школах введен свободный режим посещения из-за распространения эпидемии коронавируса.

13 марта сообщалось, что в России выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Таким образом, всего в России зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом.

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