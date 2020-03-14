Школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин

Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, уйти на карантин с 16 марта. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 13 марта, в десять школ при посольствах иностранных государств направили соответствующее письмо. При этом в пресс-службе столичного департамента образования и науки Москвы подчеркнули, что рекомендации не касаются каких-либо других образовательных организаций.

Школам рекомендовали ввести двухнедельные каникулы или перевести обучение в дистанционный режим с 16 марта.

Ранее, 13 марта, в Москве частные школы начали отменять занятия из-за угрозы коронавируса. Как рассказали родители учеников одного из образовательных учреждений, дети переходят на дистанционную форму обучения. В администрации школы отметили, что в департаменте образования Москвы рекомендовали частным образовательным учреждениям ввести двухнедельные каникулы.

Кроме того, в российской столице было закрыто на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус. Сейчас ребенок находится в инфекционной больнице.

По последним данным, в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. В столице выявлено 24 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

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