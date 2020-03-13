Московскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса

В Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Сейчас школьница находится в инфекционной больнице. Начиная с 4 марта она лечилась дома. С 10 марта в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ на карантин был закрыт ее класс. Всего в столице выявлено 24 случая заражения коронавирусом.

Ранее 13 марта сообщалось, что в России за последние сутки выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 45.

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