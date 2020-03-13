В Москве частные школы начали отменять занятия из-за угрозы коронавируса. По словам родителей учеников одного из образовательных учреждений в ЦАО, детей переводят на дистанционную форму обучения. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«С 16-го по 29-е марта организуется дистанционное обучение, занятия будут проводиться в online-режиме по специальному расписанию», — говорится в сообщении дирекции учебного заведения.

В администрации школы отметили, что в департаменте образования Москвы рекомендовали частным образовательным учреждениям ввести двухнедельные каникулы.

Ранее 13 марта сообщалось, что в Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус. Ребенок в настоящее время находится в инфекционной больнице. Всего в столице выявлено 24 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

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