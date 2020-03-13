Названо число пациентов московской больницы для зараженных коронавирусом

В московской больнице №40 в Коммунарке, где содержатся россияне с подозрением на коронавирус, на данный момент проходит лечение 271 человек. Такое число в своем Facebook назвал главврач клиники Денис Проценко.

По его словам, 49 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония», еще у пятерых COVID-19. Один из заразившихся вирусом находится в отделении реанимации и дышит самостоятельно с кислородной поддержкой. Всего за последние сутки в больницу поступило 35 россиян, выписано семеро.

В комментариях к посту врач сообщил, что госпитализированных без симптомов ОРВИ выписывают, когда приходят отрицательные результаты анализов на коронавирус.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 34 случая заражения вирусом. Шесть человек выздоровели. Остальные инфицированные проходят лечение в Москве, Подмосковье, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Липецке, Забайкалье, Белгородской и Калининградской областях, Краснодарском крае. На карантине в столице находятся более тысячи человек.

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