Еще в двух российских регионах ввели особый режим из-за коронавируса

Особый режим из-за коронавируса был введен в Ульяновской области и Карелии. Соответствующие указы губернаторов размещены на сайтах региональных правительств.

В обоих субъектах создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции. Отменены массовые мероприятия, будет осуществляться контроль за состоянием прибывших из-за границы. Усилена работа медиков с пациентами с симптомами ОРВИ, работодателям поручено следить за состоянием сотрудников и соблюдать меры профилактики на рабочем месте.

В Ульяновской области чиновникам поручено разработать план дезинфекции общественного транспорта и зданий, а также по обеззараживанию сточных вод. Дополнительные 30 миллионов рублей выделены на медицину.

Ранее режим повышенной готовности был введен в Москве, Подмосковье, Липецкой и Курской областях.

По последним данным, в России выявлены 34 случая заражения коронавирусом. Шесть человек выздоровели и выписаны из больниц.

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