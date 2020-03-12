Описаны последствия развития коронавируса по «итальянскому сценарию» в России

Российская система здравоохранения может столкнуться с проблемами в случае распространения коронавируса — если ситуация пойдет по «итальянскому сценарию», то в учреждениях здравоохранения может не хватить аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а частные клиники не смогут разгрузить государственные больницы из-за «особенностей законодательства», считает врач-невролог Павел Бранд. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, если вспышка коронавируса в России будет развиваться по «итальянскому сценарию», то «будет очень плохо», потому что «нормально подготовиться мы не сможем по объективным причинам». Москва, по его словам, может обеспечить не более 1,5-2 тысяч человек аппаратами ИВЛ, тогда как при «итальянском сценарии» их понадобится минимум в 5-6 раз больше.

«В Италии большую роль в оказании помощи пострадавшим от COVID-19 играют врачи частных клиник, пришедшие на помощь государственным больницам. В России <...> такая помощь практически невозможна», — отметил Бранд.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней. Отказ от самоизоляции может грозить москвичам тюрьмой. При необходимости обратившимся на горячую линию Депздрава Москвы дистанционно оформят больничный лист, его доставит на дом курьер в течение 2 дней. При возникновении симптомов ОРВИ необходимо вызвать скорую. Московских работодателей обязали измерять температуру тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Также в Москве из-за коронавируса до 10 апреля запретили массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. В документе, подписанном мэром города Сергеем Собяниным, говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,6 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом.

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