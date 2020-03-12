Названы категории жителей Москвы выведенных из-под мер по карантину коронавируса

Согласно распоряжению мэра Москвы от 5 марта 2020 года жителям, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, по прибытию в столицу необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней. Оперативный штаб по городу Москве сообщает, что эта мера не распространяется на дипломатических работников (как российских, прибывших из-за рубежа, так и иностранных), сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций.

Всем остальным прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией необходимо находиться дома в течение 14 дней с момента пересечения границы, сообщить о своем прибытии по телефону горячей линии Департамента здравоохранения города Москвы 8-495-870-45-09. При необходимости операторы горячей линии оформят больничный лист, его доставит на дом курьер в течение 2 дней. При возникновении симптомов ОРВИ необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103.

Такая мера позволяет сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска.

