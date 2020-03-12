Европейцев застал врасплох запрет на въезд в США из-за коронавируса

Представителей европейских стран застал врасплох запрет на въезд европейцев из 26 стран в США, объявленный американским президентом Дональдом Трампом, из-за коронавируса SARS-CoV-2, сообщает CNN.

«Мы знали, что какие-то ограничения на путешествия из Европы последуют, но не настолько жесткие. Что непонятно — так это исключение Великобритании и недостаток мер внутри страны», — сказал в разговоре с журналистами посол Бельгии в США Дирк Вутерс.

Несколько европейских послов в Вашингтоне рассказали телеканалу, что администрация не предупреждала их заранее: ничто не предвещало столь строгих мер со стороны американского лидера. C дипломатами связались уже после того, как Трамп объявил о запрете.

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Ранее 12 марта стало известно о запрете въезда в США из 26 стран Евросоюза. Ограничение продлится 10 дней. Оно не коснется транспортировки товаров и грузов. По словам главы американского государства, европейские страны не смогли эффективно предотвратить распространение вируса.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 125 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. США находятся в этом списке на восьмом месте: там выявлен 1281 случай заболевания. Из них 36 человек умерли, восемь —излечились.

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