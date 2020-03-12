США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

США запретят въезд из Европы c 13 марта в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в ходе обращения к нации, передает РИА Новости.

Ограничение продлится 30 дней и распространится в том числе и на граждан США, посещавших страны Шенгенской зоны за последние две недели. Исключением из запрета на въезд будет Великобритания. Также в страну пустят тех американцев, которые пройдут необходимые досмотры. Масштабная торговля товарами и грузами тоже не попадет под запретные меры, заверил американский президент.

Трамп также заявил, что Евросоюз не смог принять эффективных мер для предотвращения распространения вируса. В частности, он напомнил про запрет США на въезд из Китая. Американский лидер назвал применяемые в стране меры беспрецедентными и всеобъемлющими.

«Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», — заключил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 125 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. США находятся в этом списке на восьмом месте: там выявлен 1281 случай заболевания. Из них 36 человек умерли, восемь —излечились.

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