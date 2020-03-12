Трампа заподозрили в предвзятости после запрета на въезд из Европы в США

Решение американского президента Дональда Трампа запретить въезд в США из Европы из-за коронавируса, скорее всего, было предвзятым, так как ограничения не затрагивают страны, где располагаются принадлежащие лидеру США гольф-клубы и отели. В подобной необъективной избирательности Трампа заподозрило Politico.

Как отмечает издание, запрет распространяется только на те европейские страны, которые входят в Шенгенскую зону, и не затрагивает Великобританию и Ирландию. При этом именно в этих двух странах находятся отели и гольф-клубы, которыми владеет Трамп: Trump Turnberry и Trump International Golf Links в Шотландии и Trump International Golf Links & Hotel Doonbeg на побережье Атлантического океана в Ирландии.

Материалы по теме ВОЗ объявила пандемию коронавируса По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке

В то же время с точки зрения защиты от коронавируса подобные меры выглядят не слишком эффективными, пишет Politico. Так, к настоящему времени в Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом, причем прирост числа заболевших увеличивается с каждым днем. Кроме того, жители других европейских стран пока еще могут свободно перемещаться по территории Великобритании, жить и работать там, поэтому они имеют возможность прилететь в США из британского аэропорта, обойдя таким образом наложенное Трампом ограничение.

Ранее стало известно, что США с 13 марта вводят запрет на въезд из Европы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Отмечалось, что ограничение будет действовать 30 дней и распространится в том числе и на граждан США, посещавших страны Шенгенской зоны за последние две недели. По словам американского лидера, подобное решение связано с тем, что Евросоюз не смог принять эффективных мер для предотвращения распространения вируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,6 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В США вирус выявлен более чем у 1,3 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!