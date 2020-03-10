У высокопоставленного американского военного заподозрили коронавирус

У командующего силами Соединенных Штатов в Европе Кристофера Каволи заподозрили коронавирус, заявил представитель Пентагона Райан Маккарти в беседе с The Hill.

Отмечается, что возможное заражение произошло на одной из конференций, в которой Каволи принимал участие. Сейчас высокопоставленный военный и несколько членов его штаба находятся под наблюдением врачей, рассказал Маккарти.

Медики призвали всех военных США, который сейчас находятся за рубежом, сообщать о признаках заражения коронавирусом, чтобы не допустить его распространения.

Кристофер Каволи возглавил военное командование США в Европе в январе 2018 года.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4012 человека, больше 63 тысяч — излечились.

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