У слушателя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

У слушателя Конференции консервативных политических действий (CPAC), проходившей в штате Мэриленд, тест на китайский коронавирус SARS-CoV-2 оказался положительным. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Американского консервативного союза (American Conservative Union).

По данным канала, вирус обнаружили у участника, который не находился на мероприятиях в главном зале, а также не контактировал лично с президентом США Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом. В настоящее время зараженный вирусом человек находится на карантине в штате Нью-Джерси.

В Белом доме подтвердили, что в курсе информации о зараженном, который посещал конференцию с участием главных лиц страны. В администрации добавили, что личный терапевт президента и секретная служба США проводят все необходимые действия по сохранению здоровья семьи главы государства и сотрудников Белого дома.

Американский лидер на вопрос журналистов о произошедшем, ответил, что он лично этим «совершенно не обеспокоен». Трамп также добавил, что не планирует отменять встречи с избирателями в разных городах США из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Трамп выделил более восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Согласно закону, средства будут выделены государственным и местным должностным лицам для борьбы с распространением инфекций.

По последним данным, в США зафиксировано более 400 случаев заболевания, не менее 19 человек погибли. В штате Нью-Йорк из-за большого числа подтвержденных случаев введено чрезвычайное положение. Всего в мире коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, заражены более 100 тысяч человек.

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