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19:34, 22 июля 2026 (обновлено: 19:46, 22 июля 2026)Ценности

В сети высмеяли бывшего бойфренда Шакиры из-за ее фото с молодым футболистом

В сети высмеяли бывшего бойфренда Шакиры Пике из-за ее фото с футболистом Торресом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Шакира и Ферран Торрес

Шакира и Ферран Торрес. Фото: Alex Pantling / FIFA via Getty Images

Колумбийская певица Шакира вызвала волну обсуждений в соцсетях из-за фото со звездой испанского футбола Ферраном Торресом, ставшим чемпионом мира. Подробности публикует Daily Mail.

Знаменитость сфотографировалась с молодым спортсменом после финального матча, в котором Испания обыграла Аргентину. Снимок быстро завирусился в соцсети X, где пользователи принялись обсуждать знаменитостей. «Она выиграла эту жизнь», — пошутила одна из фанаток 26-летнего Торреса.

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При этом некоторые комментаторы также высмеяли бывшего бойфренда Шакиры — игрока сборной Испании по футболу Жерара Пике. Поклонницы исполнительницы принялись публиковать шуточные снимки экс-защитника «Барселоны» с подписью «Пике в ярости».

В марте 2024 года Шакира поделилась радостью от разрыва с Жераром Пике, который изменял ей.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.

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