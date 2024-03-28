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14:24, 28 марта 2024Культура

Шакира рассказала о радости от разрыва с возлюбленным-изменщиком

Шакира заявила, что Жерар Пике «тянул ее вниз» и не давал заниматься музыкой

Фото: Albert Gea / Reuters

Колумбийская певица Шакира поделилась радостью от разрыва экс-возлюбленным, бывшим защитником «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жераром Пике. Ее слова приводит People.

47-летняя артистка заявила, что она почувствовала себя свободной во время создания нового альбома Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут»), который стал для нее первым за семь лет. «У меня не было времени [заниматься музыкой]. Из-за мужа. Теперь я без мужа. Да, муж тянул меня вниз. Теперь я свободна. Теперь я действительно могу работать», — поделилась она, отметив, что раньше занималась музыкой «там и сям», но собрать целый альбом было очень трудно.

Артистка также отметила, что теперь очередь мужчин плакать, делая отсылку к названию альбома.

Ранее Шакира призналась, что поставила карьеру на паузу ради бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике, который изменял ей.

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