Шакира рассказала об отказе от карьеры ради возлюбленного-изменщика
Колумбийская певица Шакира призналась, что поставила карьеру на паузу ради бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике, который изменял ей. Об этом она заявила в интервью изданию Billboard.
По словам артистки, ее родители, который провели вместе всю жизнь, являются для нее примером. «Я верила в мечту, ради себя, ради детей. Мои родители вместе, я не знаю, 50 лет, и они любят друг друга, как в первый день, любовью уникальной и неповторимой. Поэтому я знаю, что это возможно», — сказала она.
Шакира отметила, что карьера отошла на «третий план», когда она приняла решение переехать к спортсмену в Испанию. «Ну, дело в том, что я была предана ему [Пике]. Семье, ему. Мне было очень трудно заниматься своей профессиональной карьерой в Барселоне», — заключила артистка.
Ранее Шакира рассказала, как узнала об изменах бывшего возлюбленного.
Летом прошлого года стало известно о расставании футболиста Жерара Пике и Шакиры. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены спортсмена. Отмечалось, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. После развода певица сохранила опеку над детьми. Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года.