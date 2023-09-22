Шакира рассказала об отказе от карьеры ради возлюбленного-изменщика

Шакира рассказала, что поставила карьеру на паузу ради Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира призналась, что поставила карьеру на паузу ради бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике, который изменял ей. Об этом она заявила в интервью изданию Billboard.

По словам артистки, ее родители, который провели вместе всю жизнь, являются для нее примером. «Я верила в мечту, ради себя, ради детей. Мои родители вместе, я не знаю, 50 лет, и они любят друг друга, как в первый день, любовью уникальной и неповторимой. Поэтому я знаю, что это возможно», — сказала она.

Шакира отметила, что карьера отошла на «третий план», когда она приняла решение переехать к спортсмену в Испанию. «Ну, дело в том, что я была предана ему [Пике]. Семье, ему. Мне было очень трудно заниматься своей профессиональной карьерой в Барселоне», — заключила артистка.

Ранее Шакира рассказала, как узнала об изменах бывшего возлюбленного.

Летом прошлого года стало известно о расставании футболиста Жерара Пике и Шакиры. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены спортсмена. Отмечалось, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. После развода певица сохранила опеку над детьми. Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года.