Шакира узнала об изменах Жерара Пике из СМИ
Колумбийская певица Шакира рассказала, как узнала об изменах бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике. Об этом сообщает People en Espanol.
Исполнительница поведала, что прочитала о неверности своего экс-партнера в СМИ, пока ее отец находился в реанимации. Артистка добавила, что в тот момент нуждалась в родителе и была уверена, что не переживет случившееся.
«Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я так в нем нуждалась. Я не могла поговорить с ним или получить совет от своего лучшего друга, который был мне так необходим. Его выздоровление было очень тяжелым и медленным, но он замечательный человек для всех нас, который всегда удивляет своей силой. Мой папа — величайший пример стойкости», — рассказала артистка.
Летом прошлого года стало известно о расставании футболиста Жерара Пике и Шакиры. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Отмечалось, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. После развода певица сохранила опеку над детьми. Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года.
В июне 2023-го стало известно о новом романе Шакиры.