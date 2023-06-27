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16:49, 27 июня 2023Культура

Шакира узнала об изменах Жерара Пике из СМИ

Шакира узнала об изменах Жерара Пике из СМИ, пока ее отец был в реанимации

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Колумбийская певица Шакира рассказала, как узнала об изменах бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике. Об этом сообщает People en Espanol.

Исполнительница поведала, что прочитала о неверности своего экс-партнера в СМИ, пока ее отец находился в реанимации. Артистка добавила, что в тот момент нуждалась в родителе и была уверена, что не переживет случившееся.

«Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я так в нем нуждалась. Я не могла поговорить с ним или получить совет от своего лучшего друга, который был мне так необходим. Его выздоровление было очень тяжелым и медленным, но он замечательный человек для всех нас, который всегда удивляет своей силой. Мой папа — величайший пример стойкости», — рассказала артистка.

Летом прошлого года стало известно о расставании футболиста Жерара Пике и Шакиры. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Отмечалось, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. После развода певица сохранила опеку над детьми. Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года.

В июне 2023-го стало известно о новом романе Шакиры.

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    Анастасия Астахова
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