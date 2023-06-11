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06:48, 11 июня 2023Культура

Стало известно о новом романе Шакиры

Daily Mail: Шакиру заподозрили в романе с семикратным чемпионом «Формулы-1» Хэмилтоном
Шакира

Шакира. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Стало известно о новом романе колумбийской поп-певицы Шакиры. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Новым избранником исполнительницы стал британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Отмечается, что пара была замечена в ресторане в Майами

Также Шакира присутствовала на Гран-при «Формулы-1» в Испании где принимал участие Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон — первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед. В 2020 году он также повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов.

2 июня 2022 года стало известно о расставании футболиста Жерара Пике и Шакиры. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. Отмечалось, что защитника часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин. После развода певица сохранила опеку над детьми. Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года.

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    Марина Совина
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