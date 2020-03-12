Казахстан запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев заявил, что власти страны вводят запрет на проведение всех публичных мероприятий из-за распространения коронавируса в мире. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Материалы по теме ВОЗ объявила пандемию коронавируса По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке

По словам главы государства, правительство Казахстана приступает к реализации специальных превентивных мер. Токаев подчеркнул, главное для властей — это защита здоровья казахстанцев.

«Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ (малого и среднего бизнеса — прим. «Ленты.ру»)», — написал президент.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!