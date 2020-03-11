Оценены последствия объявления пандемии коронавируса

Объявление пандемии COVID-19 не накладывает на обычных граждан каких-либо ограничений. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

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По его словам, понятие пандемии является очередной формальной стадией распространения вируса, после вспышки и эпидемии. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в данном случае не может вводить какие-то дополнительные меры, кроме рекомендаций, а каждая страна действует по своему усмотрению.

Ранее 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.

В России было зарегистрировано 20 случаев коронавируса: из них два — у граждан Китая, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Двое китайцев и четверо россиян были выписаны из больницы после выздоровления.

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