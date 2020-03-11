Тысячу россиян поместили на карантин в Москве

В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам чиновницы, речь идет как о друзьях и родственниках инфицированных, так и о летевших вместе с ними пассажирах самолета, курьерах, таксистах и прочих. «По правилам они были помещены под медицинское наблюдение — часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре», — уточнила Ракова.

Она добавила, что круг общавшихся с зараженными был определен в короткие сроки. 650 пассажиров рейсов получили SMS с просьбой самоизолироваться и вызвать скорую. Их личности были установлены благодаря анкетированию на борту самолета.

На данный момент в столице зарегистрировано девять случаев заражения новым коронавирусом. 7 марта один из пациентов был выписан после полного выздоровления, остальные проходят лечение. Всего в России официально 20 пациентов с вирусом. Остальные находятся в Петербурге, Липецке, Нижнем Новгороде, Казани, Подмосковье, Забайкалье, Калининградской, Белгородской областях.

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