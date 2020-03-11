Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию. Они сообщили, что женщина нарушила порядок карантина, сходив в магазин. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Большом Савинском переулке, куда после звонка сразу же прибыли сотрудники полиции. Тем не менее москвичка решила не открывать им дверь, сказав, что боится их заразить.

По последним данным, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 119 тысяч человек по всему миру, чуть более 65 тысяч выздоровели, еще свыше 4,2 тысячи умерли. Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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