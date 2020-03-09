Коронавирус распространился на 100 стран

Число стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 100. Об этом сообщает ТАСС.
Последним по времени государством, где пациенту был поставлен диагноз COVID-19, стал Бруней. Там коронавирус обнаружили у 53-летнего жителя, который недавно путешествовал в Малайзию.
Ранее сообщалось, что в Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом. В результате подавления охраной бунта, вызванного противовирусными мерами, погибли шесть заключенных: трое в городе Модена на севере страны, еще трое в других городах. Еще 18 человек получили ранения. В Фодже сбежали 50 преступников.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 111 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3892 человека, больше 62 тысячи — излечились.