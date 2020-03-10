В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

В документе говорится о запрете проведения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Ранее, 5 марта, в столице ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Кроме того, московских работодателей обязали измерять температуру тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

По мнению экспертов, рост числа заразившихся коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца. В настоящий момент в стране зарегистрировано около 20 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день установлена большая часть людей, с которыми контактировали заболевшие. Врачи пытаются с ними связаться, чтобы взять биоматериал для проведения анализа.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 116 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4258 человек, больше 64 тысяч — излечились.

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