Игрок НБА публично посмеялся над коронавирусом и заразился

Центровой Руди Гобер, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз», заразился коронавирусом, а за несколько дней до этого смеялся над всеобщей паникой на пресс-конференции. Фрагмент видео общения спортсмена с журналистами публикует YouTube-канал MLG Highlights.

Гобер ответил на вопросы журналистов и на прощание в шутку потрогал все микрофоны, лежавшие перед ним. Репортеры посмеялись над поведением центрового.

Ранее 12 марта стало известно, что НБА приостановила регулярный чемпионат на неопределенный срок из-за обнаруженного у Гобера коронавируса. По информации JDF Sports, положительный тест сдал другой игрок «Юты» Эммануэль Мудиай.

По последним данным, в мире зафиксировано более 125 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. В США выявлен 1281 случай заболевания. Из них 36 человек умерли, 8 — излечились.

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