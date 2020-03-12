В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Московской области вели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующий указ, подписанный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, опубликован на сайте правительства региона в четверг, 12 марта.

Согласно тексту документа, в Подмосковье с 13 марта запрещается проводить мероприятия, рассчитанные на более чем пять тысяч человек. Остальные массовые мероприятия рекомендуется отменять. Минздраву Подмосковья поручено организовать выполнение дополнительных медицинских мероприятий и подготовить медорганизации для экстренного приема больных и проведения исследований.

Кроме того, подмосковных работодателей обязали изолировать вернувшихся из стран с зарегистрированными случаями коронавируса сотрудников.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,6 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

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