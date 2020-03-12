Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране. Об этом врач Владимир Будянский написал в группе «Неотложные состояния» в Facebook.

Первой угрозой он назвал смерть. По его словам, ее не стоит бояться людям до 45-50 лет, зато для заразившихся старше 65 лет вирус может быть по-настоящему смертельным. Также в группе риска пациенты с тяжелыми заболеваниями, которые ослабляют организм: сердечная недостаточность, болезни легких, рак. «Именно эта категория дает общую смертность от пяти до десяти процентов (Италия) от числа заболевших», — отметил медик.

Второй пункт — это истощение медицинской системы. Резкий рост числа тяжелобольных может привести к нехватке врачей, медсестер, реанимационных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких. По примерным подсчетам, в Москве около двух тысяч коек, которые используют в том числе для пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями, а также после операции. Если в течение месяца возникнет необходимость разместить несколько тысяч зараженных, система встанет, уверен Будянский. Не будет мест для больных пенсионеров и прооперированных граждан, потому что их нельзя размещать рядом с коронавирусным пациентом. «На мой взгляд — это и есть основная опасность», — подчеркнул автор публикации.

Третья опасность — это паника, четвертая — финансовые потери каждого попавшего под двухнедельный карантин. Врач предположил, что в такой ситуации могут оказаться до половины жителей страны.

В заключении Владимир Будянский рекомендовал соблюдать все рекомендации для профилактики вируса: носить маски, мыть руки, избегать рукопожатий, по возможности не посещать места массового скопления людей. «Есть возможность быть на даче, ограничить количество контактов, ходить в маске и так далее — надо делать», — добавил он.

По последним данным, в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

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