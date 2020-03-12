Один из госпитализированных с коронавирусом в Москве оказался в реанимации

Один из инфицированных коронавирусом россиян, которые находятся на лечении в медицинском центре в московской районе Коммунарка, оказался в отделении реанимации. Об этом написал главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«Его состояние стабильное, дыхание самостоятельное», — отметил Проценко.

По его словам, всего под наблюдением находится 240 пациентов, среди которых у 36 человек диагностировали пневмонию, у пяти — коронавирус.

Кроме того, Проценко уточнил, что в больницу в Коммунарке госпитализируют всех пациентов с симптомами ОРВИ и прилетевших из стран-очагов коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,6 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!