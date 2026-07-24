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Забота о себе
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13:33, 24 июля 2026Забота о себе

Названа лучшая еда для пляжного отдыха

Диетолог Охеда: Вместо выпечки для перекуса стоит взять на пляж орехи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Диетолог Пабло Охеда заявил, что питание во время пляжного отдыха должно отличаться от привычного рациона. В разговоре с изданием Deia он назвал лучшую еду для такого времяпрепровождения.

По словам Охеды, вместо выпечки и ультрапереработанной еды он рекомендует брать с собой на пляж для перекуса орехи, кокос, огурцы, помидоры, морковь, оливки, болгарский перец и корнишоны. Это хрустящие продукты, которые дают сытость надолго, пояснил диетолог.

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Он добавил, что во время отдыха на пляже важно поддерживать достаточный уровень гидратации. Для этого подойдут арбуз, дыня, вишня, персики, виноград, киви и красные ягоды. Кроме того, в ланч-бокс стоит положить источник белка, например тунец, мидии, анчоусы, сардины, курицу, креветки, ветчину, сыр, яйца или лосось. Между полноценными приемами пищи можно полакомиться мороженым, добавил Охеда.

Ранее диетолог Хесус Васкес рассказал о самой распространенной ошибке на пляже. По его словам, лучше окунаться в море не на пару минут, а как минимум на полчаса.

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