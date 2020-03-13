Российский ученый назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Распространение коронавируса в мире может остановиться к середине лета. Такие сроки «Интерфаксу» назвал глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По его словам, пандемия кончится примерно в июне-июле. В Китае же пик заболеваемости был пройден 2 февраля.

Ученый уверен, что нынешняя ситуация с коронавирусной инфекцией — это «примерно 50 процентов паники». Основываясь на данных о заболеваемости и смертности, Шестопалов указал, что вирус, вызывающий COVID-19, в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, спровоцировавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах и ближневосточного респираторного синдрома в 2012-2015 годах. Он добавил, что от туберкулеза ежедневно умирает столько же, сколько скончалось за все время эпидемии COVID-19.

Шестопалов указал, что коронавирусы были всегда, но сейчас возрос уровень диагностики, поэтому их чаще выявляют. «В целом меры, принимаемые против распространения, адекватные, хотя иногда и чрезмерные», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,7 тысячи больных скончались, 68 тысяч вылечились. В России 34 факта инфицирования, шесть пациентов уже поправились.

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