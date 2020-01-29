Стало известно о времени окончания эпидемии китайского вируса

Эпидемия в Китае, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, пойдет на спад в середине февраля, а завершится к концу марта. О таком времени стало известно от представителя правительства КНР, передает Reuters.
Глава национальной группы экспертов, созданной для контроля и профилактики вируса, Джун Наньшань, подтвердил это. «Примерно через 10 дней распространение вируса достигнет пика, а потом пойдет на спад», — отметил он в интервью газете «Жэньминь Жибао».
По его словам, самые эффективные методы для борьбы с эпидемией — это быстрое выявление болезни и изоляция. Наньшань также предложил внедрить специалистов по лечению тяжелых случаев заболевания в китайские больницы. Он считает, что это поможет спасти больше жизней.
28 января сообщалось, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки возросло на четверть. Скончались еще 25 человек.
Всего от китайского вируса погиб 131 человек, заражено свыше 6 050. Первый случай заражения был зафиксирован в Ухане. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомы — повышенная температура, утомляемость и кашель с мокротой.