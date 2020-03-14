В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры. Об этом сообщает ТАСС.

Так, с 14 марта всех входящих в здание поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью. На входе посетителей встречают люди в медицинских масках и халатах, которые проверяют всех на наличие повышенной температуры.

Сотрудник Совфеда сообщил, что данные меры введены по особому распоряжению. В пресс-службе заявили, что решение основано на рекомендациях оперативных штабов по коронавирусу.

По последним данным, в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. В столице выявлено 24 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

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