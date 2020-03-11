Матвиенко рассказала о поднявшем Россию с колен Путине и выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин поднял страну с колен, и должен иметь право снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

При этом она отметила, что российский лидер может сам решить, воспользуется он этим правом или нет. «Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть. А у граждан должно быть право выбора», — сказала Матвиенко.

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По мнению председателя Совфеда, такое решение позволит обеспечить проведение эффективного государственного управления и обесценит спекуляции по поводу преемника Путина. «Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики», — рассказала Матвиенко и подчеркнула, что после новостей о поправках, позволяющих Путину выдвигаться в президенты в 2024 году, приостановилось падение цен на нефть.

В ходе выступления в Госдуме во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин допустил свое участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции. Поправки о президентских сроках внесли и сразу приняли на том же пленарном заседании. Однако российский лидер не поддержал идею снять ограничение президентства двумя сроками.

Инициатором обеих поправок стала депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Свое предложение она объяснила необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире».

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