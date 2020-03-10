Терешкова предложила дать возможность Путину снова избираться на пост президента

Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

Она объяснила свою инициативу необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ отметил, что поправку о возможности президента России Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим.

Ранее, 8 марта, Путин порассуждал о неограниченном количестве президентских сроков и не увидел в этом ничего необычного, приведя пример других стран. При этом он отметил, что количество сроков избрания президента лучше ограничить, чтобы гарантировать сменяемость власти.

В декабре прошлого года Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента. Согласно действующему закону, один и тот же человек не может занимать этот пост больше двух сроков подряд, но при этом допускается переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

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