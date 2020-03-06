Путин предсказал судьбу России без сильной президентской власти

Президент России Владимир Путин предсказал стране плохую судьбу без сильной президентской власти. Такое заявление он сделал в пятницу, 6 марта, в ходе встречи с представителями общественности на Ивановском парашютном заводе «Полет», прямую трансляцию которой ведет ТАСС в YouTube.

«У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли», — отметил президент, отвечая на вопрос одной из участниц встречи. По его словам, если госсовет наделить особыми полномочиями, то это будет означать ситуацию двоевластия в стране, которая будет «абсолютно губительна» для страны.

Вместе с тем он отметил, что не намерен идти на «какую-то схему схему» ради сохранения своих президентских полномочий.

В декабре прошлого года Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента. Согласно действующему закону, один и тот же человек не может занимать этот пост больше двух сроков подряд, но при этом допускается переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

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