Путин высказался о сменяемости власти в России

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность двух президентских сроках подряд, заявил, что в стране должна быть сменяемость власти. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей поездки в Иваново, сообщает РИА Новости в пятницу, 6 марта.

Говоря о своем президентстве, Путин отметил, что «это не работа, а судьба», и поблагодарил россиян за доверие.

В декабре прошлого года Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал самыми сложными событиями во время своего президентства теракты в Беслане и на Дубровке.

Тогда же он допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента. Согласно действующему закону, один и тот же человек не может занимать этот пост больше двух сроков подряд, но при этом допускается переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

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